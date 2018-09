Beruchte IS-beul in Raqqa had bijnaam 'De Belg'

Een van de voornaamste beulen van Raqqa, het voormalig bolwerk van terreurbeweging Islamitische Staat (IS) in Syrië, was een Belg. Ook twee Belgische vrouwen zouden terreur hebben gezaaid als lid van de religieuze politie van IS, de Hisbah.