Berlusconi verliest proces over onderhoudsgeld aan zijn ex-vrouw

De gewezen Italiaanse premier Silvio Berlusconi heeft een beroepsprocedure over het onderhoudsgeld aan zijn ex-vrouw verloren. De rechtbank heeft de maandelijkse betaling van 2 miljoen euro alimentatie aan zijn gewezen echtgenoot Veronica Lario rechtsgeldig verklaard, zo melden het nieuwsagentschap Ansa en andere Italiaanse media.

De intussen 80-jarige Berlusconi trouwde in 1990 met Lario, een gewezen actrice in B-films. Maar in 2009 vroeg ze de scheiding aan, die vijf jaar later ook effectief werd uitgesproken. Het Hof van Cassatie, het hoogste gerechtelijke orgaan in Italië, bevestigde dinsdag de geldigheid van een eerdere uitspraak, waarbij de vrouw een bedrag van 2 miljoen euro per maand krijgt uitbetaald.

Die regeling gaat over de periode waarin de twee wel uit elkaar waren, maar nog niet waren gescheiden. Sinds de definitieve scheidingsregeling in 2014, is het bedrag van de alimentatie wel teruggebracht tot 1,4 miljoen euro per maand. Maar Berlusconi vecht momenteel ook dat bedrag aan, in een aparte gerechtelijke procedure.

Als Berlusconi de zaak had gewonnen, dan zou hij de mogelijkheid gekregen hebben om geld terug te eisen van zijn ex-vrouw. Volgens de Italiaanse media had Berlusconi de bons gekregen nadat een krant had onthuld dat 'Il Cavaliere' een feestje voor de 18de verjaardag van een lingeriemodel had bijgewoond. Die sprak hem naar verluidt met 'papi' aan.