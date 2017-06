Berlijn, Parijs en Rome willen niet opnieuw onderhandelen over akkoord

"We hebben met spijt kennis genomen van de beslissing van de VS" om uit het akkoord te stappen, aldus de Franse president Emmanuel Macron, de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Italiaanse president Paolo Gentiloni. "We zijn er sterk van overtuigd dat het akkoord niet onderhandeld kan worden", klinkt het. "Het akkoord van Parijs blijft een hoeksteen in de samenwerking tussen onze landen, om op een effectieve manier en op tijd de klimaatverandering een halt toe te roepen en om de agenda van 2030 toe te passen rond de duurzame ontwikkelingsdoelen."

"We menen dat de dynamiek van het akkoord onomkeerbaar is", en dat het akkoord "belangrijke kansen biedt voor de voorspoed en groei, in onze landen en op globaal niveau".

De drie landen roepen op om de doelstellingen in het akkoord "snel toe te passen" rond de klimaatfinanciering, en roepen alle partners op om de inspanningen om de klimaatopwarming te bestrijden, te versnellen. "We gaan onze inspanningen versterken om de ontwikkelingslanden te helpen, "in het bijzonder de armste en meest kwetsbare landen", zodat ze hun doelstellingen bereiken rond de klimaatverandering.

De staatsleiders hadden eerder al laten weten dat ze beslissing van Trump betreuren. Merkel en Macron hebben al met de Amerikaanse president getelefoneerd. Merkel bevestigde tijdens het gesprek dat Duitsland achter het akkoord blijft staan "We blijven krachtig inzetten voor een globale klimaatpolitiek, die onze aarde beschermt", aldus haar woordvoerder Steffen Seibert. En ook de Duitse sociaaldemocratische kandidaat-bondskanselier Martin Shulz stelde dat "u wel uit het klimaatakkoord kunt stappen, maar niet uit de klimaatverandering, meneer Trump".

Ook de Franse president stelde, in een "direct" gesprek met Trump, "dat men kan discussiëren", maar hij wees er ook op "dat niets in het akkoord heronderhandelbaar is". De president zei in een toespraak later dat Trump "een fout heeft begaan voor de toekomst van onze planeet", en roept de andere ondertekenaars op om in het akkoord te blijven. Hij nodigde bovendien Amerikaanse wetenschappers en ondernemers uit om in Frankrijk rond het klimaat te komen werken. "De deur is niet gesloten, dat zal ze nooit zijn, maar we zijn nog met veel om onze vastberadenheid te behouden".

Macron en Merkel spraken elkaar ook al aan de telefoon, en bevestigden hun "gezamenlijk en resoluut engagement om het klimaatakkoord van Parijs toe te passen", en spraken af om "het te vertedigen op het internationaal toneel".

En ook zijn voorganger François Hollande stelde dat "wat in Parijs werd geproduceert, onomkeerbaar is". "Donald Trump heeft een beslissing genomen die nefast is voor de VS, maar die de wereld niet zal beletten om door te gaan met haar redelijke en vrijwillige strijd tegen de opwarming van de aarde." In Parijs werd het stadhuis donderdagavond groen verlicht, nadat burgemeester Anne Hidalgo de terugtrekking van de VS uit het akkoord "een fatale fout met dramatische gevolgen" noemde. "We zetten geen stappen terug in het klimaatakkoord van Parijs.

Italië engageert zich voor de reductie van broeikasgassen, voor hernieuwbare energie, duurzame groei", tweette ook de Italiaanse premier Paolo Gentiloni. Zijn voorganger Matteo Renzi stelt dan weer dat de beslissing van Trump "onze kinderen schaadt". "Hij breekt vandaag het hart van die mensen die van de toekomst houden", schreef hij op Twitter.