Ben Rhodes, adviseur van Obama: 'Ik vrees dat een oorlog met Iran bijna onvermijdelijk wordt'

Ben Rhodes heeft het ideale vakantieboek geschreven. In The world as it is - door uitgeverij De Bezige Bij nogal flauwtjes vertaald als Mijn jaren met Obama - kijkt hij terug op de acht jaar die hij aan de zijde van president Barack Obama heeft doorgebracht. Rhodes, die aanvankelijk als speechschrijver aan de slag ging in het Witte Huis, groeide uit tot een van de belangrijkste adviseurs van Obama voor het buitenlands beleid. Van de raid op Osama Bin Laden, over de Arabische Lente, de Russische inval in Oekraïne en de vrijlating van Aung San Suu Kyi in Myanmar tot de deal met Iran: Rhodes had genoeg materiaal om elk hoofdstuk van zijn boek af te sluiten met een cliffhanger. En hoewel hij soms op een wel erg bewonderende toon over zijn baas schrijft, heeft hij een spannend en lucide boek afgeleverd over wat nog altijd by far het machtigste land ter wereld is.

