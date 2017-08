Belgische Michèle Coninsx wordt hoofd van contraterrorisme-directoraat VN

VN-secretaris-generaal António Guterres heeft op vrijdag de aanstelling van de Belgische Michèle Coninsx bevestigd als nieuwe directeur van het zogenaamde Counter-Terrorism Executive Directorate (CTED), het contraterrorisme-directoraat van de VN. Dat meldt de VN.

Coninsx staat momenteel aan het hoofd van Eurojust, het Europese coördinatieorgaan voor justitie dat gevestigd is in het Nederlandse Den Haag.

Het contraterrorismecomité (CTC) van de VN werd opgericht in de nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 in de VS. Het CTED waarvan Michèle Coninsx aan het hoofd komt te staan is verantwoordelijk voor de controle op de uitvoering van contraterrorismemaatregelen door VN-lidstaten, en voor nauwere samenwerking op het vlak terreurbestrijding.

Voor ze bij Eurojust aan de slag ging, was Coninsx procureur bij het parket van Brussel, waar ze belast was met de bestrijding van georganiseerde misdaad en terrorisme.