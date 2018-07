Belgische Koreaveteranen, 65 jaar na de oorlog: 'Je kon beter sterven in Korea dan in de mijnen'

Hij was extreem veeleisend over het eten, verlangde een zekere familiariteit en was ongedisciplineerd. 'Maar eenmaal je hem in de hand hebt, is hij de beste soldaat ter wereld'. Profiel van de Belgische vrijwilliger in de Koreaanse Oorlog (1950-1953).