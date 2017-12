Belgische F-16's keren terug, maar ons land blijft zich inzetten binnen coalitie tegen IS

Zoals bekend zetten België en Nederland vanop een luchtmachtbasis in Jordanië in een beurtrol F-16's in tegen IS. Vanaf januari nemen onze noorderburen de fakkel weer over. Dinsdag keren de Belgische F-16's daarom terug naar huis. Tot eind 2018 blijft ons land een beveiligingseenheid van dertig militairen leveren voor de Nederlandse toestellen.

Daarnaast wordt de Belgische bijdrage - van ruim vijftig militairen - in het kader van de landoperaties aan de Belgisch-Nederlandse takengroep in Irak voortgezet. Zij hebben een bijstands- en opleidingsopdracht voor het Iraakse leger en de peshmergas (de Koerdische strijders). Ook wordt een aantal verbindings- en steunelementen voorzien. Het gaat in totaal om een twaalftal personen.