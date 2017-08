Belgisch-Turkse activist Bahar Kimyongür dient klacht in tegen Erdogan-regime

Die laster houdt volgens de activist verband met de steun die hij verleent aan Nuriye Gülmen en Semih Özakça, twee Turkse leerkrachten die in het kader van de zuiveringen na de mislukte staatsgreep van vorig jaar in Turkije werden opgepakt en opgesloten. De twee worden ervan beschuldigd lid te zijn van de verboden extreem-linkse beweging DHKP-C.

'Ik probeer al 150 dagen om de internationale publieke opinie, via tweets en manifestaties, attent te maken op de onrechtvaardigheid die Nuriye Gülmen en Semih Özakça te beurt valt. Zij voeren al negen maanden strijd, sinds maart zijn ze in hongerstaking', aldus Kimyongür.

Volgens de activist probeert het regime van Erdogan de internationale solidariteit voor de twee leerkrachten te breken. 'Via een boek in het Turks en Engels dat men in juli heeft gepubliceerd, probeert men twijfel te zaaien bij de sympathisanten. In het boek, dat uitgegeven is door het (...) ministerie van Binnenlandse Zaken, word ik afgeschilderd als vertegenwoordiger van een terroristische organisatie (DHKP-C) en gezocht door Interpol.'

Maar, aldus Kimyongür, Interpol trak het signalement al in 2014 in. Voor lidmaatschap van DHKP-C werd de man in eerste aanleg veroordeeld, maar in beroep in Brussel definitief vrijgesproken, op 23 december 2009.

'Geen enkele rechtbank ter wereld heeft mij veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie', luidde het zaterdag. Kimyongür wil met zijn klacht intrekking van het boek.