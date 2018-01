België wil diplomatieke en handelsrelaties met Algerije opschroeven

Ook migratie is een wederzijdse bekommernis. Vorig jaar repatrieerde ons land 70 Algerijnen naar hun land van herkomst, maar van een readmissie-akkoord dat België zou toelaten systematisch Algerijnen uit te wijzen van wie de verblijfsdocumenten niet in orde zijn, is nog geen sprake.

Minister Reynders merkte op dat beide landen geconfronteerd worden met transmigranten. Volgens Freddy Roosemont, de directeur-generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken, zit het aantal gerepatrieerde Algerijnen in stijgende lijn dankzij de goede samenwerking van het Noord-Afrikaanse land. In het algemeen is er sprake van een groter vertrouwen tussen België en de Maghreb-landen.

Een readmissie-akkoord zou België toelaten systematisch Algerijnen uit te wijzen van wie de verblijfsdocumenten niet in orde zijn. Maar van zo'n akkoord is nog geen sprake. 'Algerije wil zo'n akkoord in een meer globale stap integreren. Maar op een dag zullen we er geraken, stap voor stap', aldus Roosemont, die deel uitmaakt van de delegatie. Morgen heeft hij een onderhoud met zijn Algerijnse evenknie.

Minister Reynders legde ook uit dat België zijn commerciële aanwezigheid in Algerije wil vergroten, bijvoorbeeld in de sector van de groene technologie en de afvalverwerking. Ook op toeristisch vlak beschikt het land over verschillende troeven. Beide ministers kwamen ook overeen een Belgisch-Algerijnse 'strategische dialoog' in het leven te roepen in de strijd tegen terrorisme, met nauwere contacten tussen de inlichtingendiensten.