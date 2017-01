België past reisadvies naar VS aan

De nieuwe immigratiewetgeving van Donald Trump zorgt ervoor dat Buitenlandse Zaken het reisadvies voor de VS aanpast. Belgen die in ons land een dubbele nationaliteit hebben, contacteren best de ambassade voor ze naar Amerika afreizen. Concreet gaat het om mensen die ook staatsburger zijn in een van de landen waarvoor Amerikaanse president Trump een tijdelijk inreisverbod heeft ingesteld: Libië, Syrië, Irak, Iran, Soedan, Jemen, en Somalië.