België, Nederland, Frankrijk en Luxemburg vormen gesloten front over asiel en migratie

Premier Charles Michel, zijn Nederlandse en Luxemburgse collega's Mark Rutte en Xavier Bettel en de Franse president Emmanuel Macron vormen een gesloten front over de aanpak van het asiel- en migratiedossier in de aanloop naar de informele Europese top in het Oostenrijkse Salzburg, op 20 september.