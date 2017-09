'België moest zich schamen voor Soedanese identificatiemissie'

Naast België sluiten ook andere Europese lidstaten deals af met bedenkelijke regimes in Afrika. En wat doet de Europese Unie? 'Elke vrouw die de oostelijke migratieroute tot in Libië heeft afgelegd is minstens een tot drie keer verkracht', zegt Koert Debeuf, directeur van het Tahrir Institute for Middle East Policy Europe.