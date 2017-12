Belg op Amerikaanse sanctielijst voor schendingen mensenrechten en corruptie

Debouttes naam staat er tussen die van een Myanmarese generaal, de verjaagde dictator van Gambia Yahya Jammeh en de controversiële Israëlische zakenman Dan Gertler. Het is vanwege Debouttes banden met die Dan Gertler, en zijn bedrijven Fleurette Properties Ltd en de Gertler Family Foundation, dat Deboutte voortaan niet langer zaken mag doen met Amerikaanse staatsburgers.

Gertler wordt genoemd omdat hij zijn fortuin vergaarde door 'ondoorgrondelijke en corrupte mijn- en oliedeals' in Congo, meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën op zijn site. Behalve Gertler en Deboutte noemt het ook een tiental bedrijven die met de controversiële zakenman in verband gebracht worden. Gertlers Fleurette-groep is een van de genoemde bedrijven.

'Gertler gebruikte zijn dichte vriendschap met de Congolese president Joseph Kabila om op te treden als tussenpersoon bij de verkoop van mijngronden in Congo, waardoor sommige multinationals verplicht werden om met Gertler samen te werken om met de Congolese staat zaken te doen', aldus een persbericht van de Treasury.

Op de site van de Fleurette-groep is te lezen dat Deboutte, die al twintig jaar in Congo woont, de Congolese operaties van de groep leidt.

De Treasury wijst er daarnaast op dat Congo, door de acties van Gertler, 'tussen 2010 en 2012 naar verluidt 1,4 miljard dollar aan inkomsten misliep'. Dat geld belandde bij offshorebedrijven die gelinkt zijn aan Gertler, in plaats van in de Congolese staatskas. De sancties zijn genomen door het Amerikaanse ministerie van Financiën.

In totaal staan er 52 namen van personen en bedrijven op de lijst. Het gaat dus ook om Jammeh, zijn vroegere directeur van de inlichtingendienst, en de Myanmarese generaal Maung Maung Soe, die als legerleider verantwoordelijk is voor de operaties tegen de Rohingya in de deelstaat Rakhine.

'De Verenigde Staten nemen vandaag een sterke positie in tegen wereldwijde mensenrechtenschendingen en corruptie, door deze mensen en bedrijven uit te sluiten van het Amerikaanse financiële systeem', aldus Amerikaans minister van Financiën Steven Mnuchin in het persbericht.