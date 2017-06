Behaalt Macron absolute meerderheid? Lage opkomst Franse parlementsverkiezingen

De Fransen kiezen per kiesdistrict één volksvertegenwoordiger voor l'Assemblée nationale, het Franse lagerhuis. Wie de absolute meerderheid haalt, mét een kwart van de ingeschreven kiezers, wint het pleit na één ronde.

Elders is de tweede ronde een week later nodig, waar de kandidaat met de meeste stemmen wint. Enkel wie 12,5 procent haalt in eerste zit mag naar de tweede ronde.

Tussen beide rondes worden vaak deals gesloten waarbij kandidaten zich terugtrekken ten voordele van anderen.

De peilingen voorspellen bij de twee stemrondes een ruime absolute meerderheid in het parlement, dat 577 zitjes telt, voor la République en Marché van president Emmanuel Macron. De partij zou 29 tot 31,5 procent van de stemmen behalen. De PS, nu nog de meerderheid, zou zeer zwaar verliezen en een twintigtal of hoogstens 35 zetels behouden. Als dit bewaarheid wordt, zou Macrons inbraak op het traditionele partijlandschap ook in het parlement een feit zijn. Al is het ook zo dat heel wat van Macrons mensen afkomstig zijn uit de PS of les Républicains.

Lagere opkomst

Voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen in Frankrijk hebben zondag op de middag naar schatting 19,24 procent van de stemgerechtigde Fransen hun stem uitgebracht. Dat bericht de Franse zender BFMtv. Bij de vorige parlementsverkiezingen in 2012 lag de opkomst op de middag iets hoger, op 21 procent.

Maar vooral bij de jongste presidentsverkiezingen, op 23 april, lag de opkomst een pak hoger (28,5 procent). De nieuwe president Emmanuel Macron stemde in Le Touquet en daar kwam heel wat volk opdagen, is te zien op beelden van BFM. De vorige president François Hollande (PS) trok dan weer te voet naar de stembus, in Tulle. Hij nam zijn tijd om handjes te schudden. Marine Le Pen van het extreemrechtse FN stemde zoals steeds in Hénin-Baumont, in het noorden van Frankrijk waar haar partij goed scoort.