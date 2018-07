Begroting: Michel ontkent 'ten stelligste' akkoord over Arco/Belfius

Het kernkabinet ging zondagavond zonder akkoord uiteen, nadat de gesprekken waren vastgelopen op het pakket maatregelen voor de arbeidsdeal, waarbij Michel de mismatch op de arbeidsmarkt tussen het hoge aantal vacatures en de lage werkzaamheidsgraad wil aanpakken.

Uitkering

N-VA wil verder gaan dan de maatregelen die nu op tafel liggen. De partij schuift daarvoor de opheffing van het SWT-statuut (de opvolger van het brugpensioen) naar voren, net als een sterkere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen.

CD&V-vicepremier Kris Peeters zette de deur daarvoor vorige week zelf op een kier, door een studie aan te kondigen. Het gaat om een hogere uitkering tijdens een eerste periode, maar nadien een snellere daling.

De analyse loopt nog, maar te horen valt dat de hervorming geld zou kosten. Wat SWT betreft, schrijft de wet voor dat die vanaf volgend jaar enkel nog vanaf 59 jaar kan worden toegestaan en vanaf 2020 enkel nog voor 60-plussers.

Ontkend

Volgens Het Laatste Nieuws heeft N-VA ook een middelentoets voor werklozen op tafel gelegd, maar dat ontkennen N-VA-bronnen. 'De middelentoets ligt niet op tafel', luidt het.

Zo'n middelentoets houdt in dat wordt gekeken naar hoe vermogend een werkloze is als gevolg van eigen inkomsten buiten de werkloosheidsuitkering. Die uitkering zou dan dalen indien de werkloze voldoende inkomsten heeft.

De Tijd meldt maandagmiddag dat de regering een deal heeft over de beursgang van Belfius en een vergoeding voor de gedupeerde Arco-coöperanten. De krant heeft het over een princiepsakkoord, met daarin de beursgang van 30 procent van Belfius en de oprichting van een fonds van 600 miljoen euro voor de vergoeding van de Arco-gedupeerden. Over de regeling zou geen advies worden gevraagd aan de Europese Commissie.

De woordvoerder van premier Michel ontkent echter 'ten stelligste' dat er een akkoord is. 'De discussies en de onderhandelingen zijn nog lopende. De premier zal vandaag maximaal in bilaterales werken', luidt het.

Plenair

Het is de bedoeling dat de premier na zijn bilaterale gesprekken nog een plenaire vergadering met zijn vicepremiers en de vakministers belegt. Wanneer en waar dat zal gebeuren, is nog onduidelijk en zal wellicht afhangen van het resultaat van de gesprekken onder vier ogen. Het is met andere woorden afwachten of een vergadering tot de finish voor vandaag (of vannacht) is.

Het is ook niet helemaal duidelijke welke bijkomende dossiers al expliciet ter sprake zijn gekomen rond de onderhandelingstafel. Zo zou wel al zijn gediscussieerd over een vierde speler op de telecommarkt die Open LD naar voren schuift.

Het vervangingsdossier van de F-16's zou daarentegen nog niet aan de orde zijn geweest, al zeggen verschillende bronnen dat het dossier klaar is om in te beslissen.