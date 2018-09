Begrafenis John McCain: sprekers halen uit naar president Trump

Met de Republikein George W. Bush en de Democraat Barack Obama namen twee politici het woord die het nog tegen John McCain hebben opgenomen in de strijd om het presidentschap. Bush haalde in 2000 de nominatie van de Republikeinse partij binnen, ten koste van McCain.

Acht jaar later werd hij wel door de Republikeinen als kandidaat naar voren geschoven. Maar in de finale strijd om het Witte Huis moest McCain, die opkwam met de oerconservatieve runningmate Sarah Palin, het onderspit delven tegen Obama.

'President Bush en ikzelf bevinden zich onder de weinige gelukkigen die op het hoogste politieke niveau de strijd mochten aangaan met John', liet Obama optekenen. 'Hij heeft betere presidenten van ons gemaakt, net zoals hij de Senaat en het land beter heeft gemaakt.' Obama gaf tijdens zijn speech ook toe dat hij soms grondig van mening verschilde met McCain. 'Maar we hebben nooit betwijfeld dat we in hetzelfde team zaten.'

Partijgenoot George W. Bush noemde McCain een 'eerbare' politicus. 'Hij erkende altijd dat zijn tegenstanders nog altijd landgenoten en mensen waren', deelde hij mee. Bush sprak ook over McCains afkeer voor haat. Hij loofde dat de overleden senator het opnam voor de kleine man en 'sprak voor vergeten mensen, op vergeten plaatsen'.

De rouwplechtigheid van zaterdag werd bijgewoond door meer dan drieduizend mensen, onder wie politici uit binnen- en buitenland. De opvallendste afwezig is, zoals aangekondigd, huidig Amerikaans president Donald Trump. Hij bevond zich tijdens de ceremonie op een golfterrein in de naburige staat Virginia.

Volgens de Amerikaanse media zou McCain zelf gewenst hebben dat Trump niet naar de afscheidsplechtigheid kwam. Binnen de Republikeinse partij McCain was een van de scherpste critici van Trump.

De dochter van McCain, Meghan McCain, haalde in een toespraak hard uit naar president Trump. Ze contrasteerde de erfenis van haar vader met het gedrag van de huidige president, hoewel ze hem niet direct bij naam noemde.

'We zijn hier bij elkaar om te rouwen om het heengaan van Amerikaanse grootsheid', zei Meghan McCain, 'de real thing, niet de goedkope retoriek van mannen die zelfs niet in de buurt komen van de opoffering die hij zo gewillig deed. (...) Het Amerika van John McCain heeft er geen behoefte aan om opnieuw great (verwijzing naar de campagneslogan van Donald Trump: 'Make America Great Again', nvdr.) gemaakt te worden omdat ze altijd great is geweest.'

Heel wat Amerikaanse politici hebben de voorbije week de verdienste onderstreept van McCain, die vorige week zaterdag op 81-jarige leeftijd overleed aan een hersentumor. Tijdens een plechtigheid die vrijdag plaatsvond in het Capitool, had ook vicepresident Mike Pence eer betoond aan de overleden Senator.

Zondag wordt McCain met militaire eer begraven op het terrein van de Marineacademie in Annapolis, in de deelstaat Maryland.