Bedrijf dat Trumpcampagne hielp: 'Bied je tegenstander een smerige deal aan, en post dat op het internet'

Het ICO zal het bevelschrift gebruiken in zijn onderzoek naar CA. Het bedrijf wordt ervan verdacht informatie gebruikt te hebben van mogelijk tientallen miljoenen Facebook-gebruikers, zonder hun toestemming, voor de verkiezingen van 2016 in de VS. Het bevelschrift is nodig omdat het bedrijf, dat gevestigd is in Londen, 'niet meewerkt' met het onderzoek, zei informatiecommissaris Elizabeth Dunham aan het Britse nieuwsagentschap PA.

Een undercover-reportage van de Britse zender Channel 4 toonde maandag hoe CA's CEO Alexander Nix toegeeft dat het bedrijf onetische campagnetrucs uithaalt voor zijn klanten. Op de beelden van de zender is te zien hoe Nix trucs lijkt voor te stellen als het online posten van valse berichten, het inhuren van geheime onderaannemers, en het opzetten van valse instellingen en websites om data te verzamelen.

Ook spreken leidinggevenden van CA onder meer van het inhuren van prostituees om kandidaten te compromitteren. 'Dat zijn zaken die niet noodzakelijk waar moeten zijn, zolang ze maar geloofd worden', zei Nix over dit soort 'valstrikken' (honeytraps).

'Bied een individu een deal aan die te goed is om waar te zijn en vergewis je ervan dat het aanbod vastgelegd wordt op video', zegt Nix in de uitzending. Of nog: 'We dagen op met een grote som aan campagnegeld voor de kandidaat in ruil voor bijvoorbeeld land. We nemen de hele zaak op, we maken dat het gezicht van onze man onzichtbaar is, en posten de hele zaak op het internet'. Of een derde voorbeeld: 'Zend enkele meisjes naar het huis van de kandidaat'. Nix voegde daar aan toe dat vrouwen uit de Oekraïne 'heel mooi zijn. Ik vind dat dat goed werkt'.

'Ik geef jullie gewoon voorbeelden van wat gedaan kan worden en wat gedaan is'.

'We brengen gewoon informatie in de bloedstroom van het internet, en dan, dan kijken we toe hoe het groeit. We geven het nu en dan een duwtje ... zoals afstandsbediening. Het moet zo gebeuren dat niemand denkt "dit is propaganda", want dan is de volgende vraag: "wie heeft dit geplaatst?".'

Aandeel Facebook

Het bedrijf ontkent de beschuldigingen uit de reportage. Het had vergeefs stappen ondernomen om de uitzending tegen te houden.

'Deze berichtgeving is bewerkt en zo geschreven dat ze de conversaties en de manier waarop het bedrijf zaken doet niet correct weergeven', zegt CA op zijn website. Het bedrijf heeft in elk geval de feiten niet echt mee. Vrijdag zei Facebook dat het zijn relatie met CA en het moederbedrijf Strategic Communication Laboratories opschort. Dat gebeurde na het uitlekken van de zogenaamde Cambridge Analytica Files in de Britse krant The Observer. Daaruit bleek dat CA oneigenlijk gebruik maakte van data van de gebruikers van het sociaal netwerk, om Donald Trump te helpen president van de Verenigde Staten te worden.

Het bedrijf, dat gefinancierd werd door de rechtse Amerikaanse miljardair Robert Mercer, had eerder de campagne van Trumps tegenstander Ted Cruz geholpen.

Trumps campagneleider kreeg volgens The New York Times de belofte dat Cambridge Analytica hem instrumenten in handen zou geven om persoonlijkheden van Amerikaanse kiezers te identificeren en hun gedrag te beïnvloeden.

Het schandaal rond CA zorgde er maandag voor dat het aandeel van Facebook bijna 7 procent aan waarde verloor.