Bedorven Braziliaans vlees: één lading vlees van verdacht bedrijf naar België

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft één zending Braziliaans rundsvlees getraceerd van een verdacht bedrijf dat in België is terechtgekomen. Dat is vernomen bij het Voedselagentschap.

Brazilië gaat gebukt onder een schandaal met bedorven vlees. Het Braziliaans gerecht onderzoekt of grote Braziliaanse vleesbedrijven jarenlang bedorven vlees hebben verkocht in binnen- en buitenland. Daarbij zouden inspecteurs zijn omgekocht. Met behulp van chemicaliën zou het vlees opnieuw aantrekkelijk zijn gemaakt en toch op de markt zijn beland.

Brazilië is de grootste exporteur van vlees ter wereld. Er is sprake van 21 verdachte Braziliaanse bedrijven. Vier daarvan voerden uit naar de Europese Unie.

Zomer van 2016

Het FAVV heeft de gegevens opgevraagd, en is op één zending van rundsvlees uitgekomen van een van de vier verdachte bedrijven die in ons land is terechtgekomen. "Het vlees is via Nederland bij een Belgische verwerker beland. Dat gebeurde in de zomer van 2016. De zending is in Nederland goedgekeurd. Dat is een teken dat er met het vlees op het eerste zicht niets fout was", aldus woordvoerder Philippe Houdart.

China, de belangrijkste invoerder van rund en kip uit Brazilië, heeft tijdelijk de import van vlees uit het Zuid-Amerikaanse land opgeschort. China zegt geen ladingen meer binnen te laten tot de Brazilianen met meer verduidelijkingen komen. Ladingen worden tegengehouden aan de douane. Idem voor Hongkong, dat dinsdag de invoer heeft opgeschort van Braziliaans vlees.

Ook andere landen gaan tot actie over. Chili heeft eveneens de invoer van Braziliaans vlees tijdelijk verboden. Groot-Brittannië - binnen Europa een van de belangrijkste consumenten van Braziliaans vlees - heeft aangekondigd de inspecties op vlees uit Brazilië te verhogen.

Zuid-Korea heeft een tijdelijke ban alweer opgeheven, nadat de Braziliaanse autoriteiten hadden verzekerd dat invoer niet afkomstig was uit een van de door het gesjoemel betrokken fabrieken. Toch weren enkele Zuid-Koreaanse supermarkten Braziliaanse kip uit de rekken.

De Europese Unie heeft de lidstaten opgeroepen tot waakzaamheid. De Europese Commissie is in nauw contact met de Braziliaanse overheden en volgt de situatie op de voet, klinkt het.