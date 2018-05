'Beangstigend: in de EU kan je perfect legaal pers opdoeken en universiteiten sluiten'

De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft sinds dinsdag een verse scalp aan zijn gordel hangen. Die van George Soros. De Amerikaans-Hongaarse miljardair had in 1984 in zijn geboorteland de filantropische stichting Open Society Foundations (OSF) gehuisvest. Die organisatie heeft als doel 'het opbouwen van levendige en tolerante democratieën'. Dat lukt blijkbaar niet langer in Hongarije. De OSF verhuist naar Berlijn, met opgaaf van reden het 'repressievere politieke en juridische klimaat in Hongarije'. Een eenzaam liberaal bastion in Hongarije wordt zo de Central European University (CEU). Die werd door Soros opgericht in 1991 en wordt vandaag geleid door de Canadese auteur en professor Internationale Betrekkingen Michael Ignatieff. Maar hoe lang nog? Vier maanden geleden kreeg het academisch personeel te horen dat er een veiligheidsplan is geactiveerd: er zou een afdeling van de universiteit in Wenen worden opgericht.

...