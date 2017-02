Bashar Al-Assad: 'De Belgische F-16's hebben geen enkele burgerdode verhinderd'

Tot 8 februari bezoekt een Belgische delegatie met onder meer Kamerlid Filip Dewinter (Vlaams Belang) Syrië - op uitnodiging van de regering. Knack, de VRT en Sudpresse reisden mee en interviewden president Bashar Al-Assad (52) in een sober ingericht paleis.

Hierbij enkele uittreksels.

België draagt met zes F-16's bij aan de strijd tegen de IS. Bent u de Belgische regering daar dankbaar voor?

ASSAD: Laat ik eerlijk zijn: er is helemaal geen operatie tegen de IS. De Amerikaanse coalitie tegen de IS was een zuiver cosmetische operatie. Het was een denkbeeldige alliantie, want de IS bleef gewoon groeien. Bovendien was de ingreep illegaal, omdat ze gebeurde zonder toestemming van de Syrische regering. Dat is een schending van onze soevereiniteit. Ze zijn er niet in geslaagd om ook maar één Syrische burgerdode te verhinderen. Waarom zouden wij dan dankbaar moeten zijn?

Kan België volgens u een rol spelen in Syrië?

ASSAD: Ik zal het over de positie van Europa in het algemeen hebben. Veel mensen in onze regio vinden dat de Europeanen politiek niet bestáán. Ze volgen gewoon hun meesters: de Amerikanen. Deze vraag gaat dus eigenlijk over de VS, en Europa zal gewoon doorvoeren wat de Amerikanen willen. De EU-lidstaten bestaan niet als onafhankelijke landen _ en België is nu eenmaal lid van de Europese Unie.

In Washington is een nieuw bewind aan de macht, met Donald Trump als president. Wat verwacht u daarvan? Wilt u nauw met hem samenwerken?

ASSAD: De uitspraken van Trump, tijdens en na zijn campagne, zijn veelbelovend. Hij maakt een prioriteit van het bestrijden van terroristen, en dan vooral de IS. Dat vragen wij al zes jaar. Het is veelbelovend, maar we zullen moeten afwachten. Het is nog vroeg om iets in de praktijk te verwachten. Mogelijk komt er een samenwerking tussen de VS en Rusland. Dat zou positief zijn voor de rest van de wereld, Syrië inbegrepen.