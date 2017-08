Barcelona: 'Man met bommengordel neergeschoten, mogelijk voortvluchtige verdachte'

Volgens verschillende Spaanse media gaat het om de voortvluchtige Younes Abouyaaqoub, die ervan verdacht wordt de aanslag op de drukke wandelboulevard La Rambla vorige donderdag te hebben gepleegd.

De Catalaanse politiedienst Mossos d'Esquadra meldt op Twitter enkel dat er in de gemeente Subirats, zo'n 50 km ten westen van Barcelona, een politieoperatie aan de gang is en dat daarbij een man is neergeschoten die iets droeg wat op een bommengordel lijkt, maar het is niet duidelijk of die echt is. De ontmijningsdienst Tedax zet nu een robot in om de neergeschoten man te benaderen en te onderzoeken.

Officiële bevestiging van de arrestatie van Abouyaaqoub is er dus nog niet.

Volgens verschillende Spaanse media, waaronder de vooraanstaande krant El Pais, kwam de politieoperatie er na een tip van een getuige in Subirats die meende Abouyaaqoub herkend te hebben. Ze halen ook politiebronnen aan die zeggen dat de neergeschoten man 'Allahu Akbar' riep toen hij geconfronteerd werd.

Later meer.