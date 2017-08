Barcelona: hoofdverdachte doodgeschoten bij politieactie

De Spaanse politie was al sinds donderdag op zoek naar de 22-jarige Younes Abouyaaqoub, de enige van de twaalf verdachten van de aanslagen in Catalonië die nog op vrije voeten was. De Catalaanse minister van Binnenlandse Zaken Joaquim Forn had vanochtend nog gezegd dat alles erop wijst dat Abouyaaqoub achter het stuur zat van de bestelwagen die op de drukke boulevard La Rambla op voetgangers inreed.

De Catalaanse politiedienst Mossos d'Esquadra meldde eerder maandagnamiddag dat er bij een politieactie in de gemeente Subirats, zo'n 50 km ten westen van Barcelona, een man werd neergeschoten en bevestigt nu dat het om Abouyaaqoub gaat.

Volgens de Mossos droeg de man ook iets wat lijkt op een bommengordel, maar het is niet duidelijk of die echt is. De politie is nog steeds bezig met een zoekactie in de omgeving, op zoek naar een mogelijke medeplichtige.

Volgens verschillende Spaanse media, waaronder de vooraanstaande krant El Pais, kwam de politieactie er na een tip van een getuige in Subirats die meende Abouyaaqoub herkend te hebben aan een tankstation. Ze halen ook politiebronnen aan die zeggen dat de neergeschoten man 'Allahu Akbar' riep toen hij geconfronteerd werd.

We confirm that the man shot down in #subirats is Younes Abouyaaqoub, author of the terrorist attack in #barcelona -- Mossos (@mossos) August 21, 2017

Gevlucht

Bij de aanslag op La Rambla vielen 13 doden en meer dan 100 gewonden.

Na zo'n 500 meter liet de man de bestelwagen achter, waarna hij te voet vluchtte, via de overdekte markt Boquería. Korte tijd later stak hij de 34-jarige Pau Pérez Villan neer en gebruikte diens Ford Focus om een politiecontrole te forceren. Sindsdien was de man spoorloos.