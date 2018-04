Barbara Bush overleden op 92-jarige leeftijd

Eerder deze week werd al bekend dat Barbara Bush leed aan chronische obstructieve longziekte (COPD) en hartfalen en dat ze daarvoor geen behandeling meer wenste.

Statement by the Office of @GeorgeHWBush on the passing of Barbara Pierce Bush this evening at the age of 92. pic.twitter.com/c6JU0xy6Vc — Jim McGrath (@jgm41) April 17, 2018

Barbara Bush stond bekend als de perfecte huisvrouw en de matriarch van een van Amerika's politieke dynasties. Bush is een van twee vrouwen ooit die zowel getrouwd was met een Amerikaanse president (George H.W. Bush, de 41e, van 1989-1993) als moeder was van een (George W. Bush, de 43e, van 2001-2009). De andere was Abigail Adams, die getrouwd was met Amerika's tweede president John Adams, en moeder van John Quincy Adams, de zesde president van de VS.

Naast George senior en junior is ook Barbara's zoon Jeb Bush politicus. Jeb was twee keer gouverneur van Florida en streed in 2016 om de nominatie van de Republikeinse partij, die hij uiteindelijk verloor aan Donald Trump. Barbara Bush was geen fan van Trump. Ze noemde het 'onbegrjipelijk' dat mensen op hem zouden willen stemmen.

Barbara Bush had ook haar eigen politieke doelen. Zo was ze een voorvechter van geletterdheid, waarvoor ze een stichting oprichtte. Ze doneerde bijna 800.000 dollar aan inkomsten van haar bestseller-boek 'Millie's Dog', over het leven van een hond in het Witte Huis.

Daarnaast was Bush in de jaren '80 voorvechter voor AIDS-slachtoffers. In die tijd bestonden er nog veel misverstanden over de ziekte. In 1989 haalde Bush de kranten met een foto waarin ze een kind met AIDS knuffelde. Veel mensen dachten in die tijd nog dat je de ziekte kon oplopen door gewoon lichaamscontact. En in 1990 woonde ze de begrafenis van Ryan White bij, een tiener die HIV opliep na een bloedtransfusie, en die moest strijden om tot zijn dood nog terug naar school te mogen.