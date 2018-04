Barbara Bush (92) laat medische behandeling stoppen

Dat laat de familie Bush weten.

De 92-jarige echtgenote van voormalig president George Herbert Walker Bush en de moeder van de latere president George W. Bush, en van presidentskandidaat Jeb Bush, werd de voorbije maanden meermaals in het ziekenhuis opgenomen, zo staat in de mededeling die woordvoerder Jim McGrath van het gezin-Bush op Twitter postte. Onder meer in het paasweekend was ze in hoge ademnood gehospitaliseerd.

De beslissing om niet verder te behandelen werd door haarzelf genomen 'nadat ze haar familie en dokters had geraadpleegd'.

Thuis

Barbara Bush is volgens nieuwszender CNN omringd door haar familie en 'waardeert de vele vriendelijke boodschappen en gebeden die ze ontvangt'. Bush verblijft, nog altijd volgens CNN, thuis in Houston, in de staat Texas.

De zender zegt dat ze lijdt aan COPD (chronic obstructive pulmonary disease), een chronisch obstructieve longziekte, en voor hartfalen.

Ook haar echtgenoot George HW Bush is in slechte gezondheid.

Barbara Bush had de reputatie een koppige tante te zijn, die haar eigen ideeën (soms) niet onder stoelen of banken stak.

Ze trad voor het laatst echt op het voorplan tijdens de mislukte presidentscampagne van zoon Jeb in 2015. Ze liet er weinig twijfel over bestaan dat ze diens rivaal Donald Trump niet gunstig gezind was.