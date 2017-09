Bannon:'Republikeinen proberen Trumps verkiezing nietig te verklaren'

De voormalige topstrateeg van het Witte Huis, Steve Bannon, heeft zondag gezegd dat hij "absoluut" ten strijde zal trekken tegen de Republikeinse partij. Die verwijt hij een gebrek aan steun voor president Donald Trump. "Ze steunen het programma van de president niet. Het is een publiek geheim in het Capitool. Iedereen in de stad weet het."