Bangladesh beperkt bewegingsvrijheid van Rohingya-vluchtelingen

In een verklaring stelt de politie dat de Rohingya niet mogen reizen buiten de hen toegewezen verblijfplaatsen, zelfs niet om te gaan wonen bij familie of vrienden.

Transporteurs en chauffeurs worden aangemaand om geen vluchtelingen te vervoeren, en eigenaars wordt opgedragen geen kamers of huizen aan de vluchtelingen te verhuren.

De bedoeling is, aldus de BBC, om de vluchtelingen te beletten te verdwijnen in de rest van het land, waardoor repatriëring of transport naar een derde land bemoeilijkt zou worden.

Volgens schattingen van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de VN zijn ruim 400.000 Rohingya het geweld in Myanmar onvlucht. Ze zijn aangekomen in het zuiden van Bangladesh.

De autoriteiten bouwen aan kampen om de vluchtelingen in op te vangen.

Tot dusver verblijven de meeste vluchtelingen aan kleinere steden zoals Ukhia of Teknaf, maar velen zouden grotere steden willen opzoeken, zoals Cox's Bazar en Chittagong.

Bangladesh wil de komende tien dagen 14.000 wooneenheden en 8.000 toiletten bouwen voor de groep.

Mijnen aan de grens

De Rohingya zijn een moslimgroep in een land dan in meerderheid boeddhistisch is. Volgens henzelf en volgens buitenlandse waarnemers zijn ze het slachtoffer van gewelddadige repressie van het leger nadat eerder een rebellenbeweging van Rohingya aanvallen had gepleegd. Die rebellen hebben intussen een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd.

Amnesty International gewaagt na de berichten over repressie van 'etnische zuivering'.

De vluchtelingenstroom naar Bangladesh zorgt ook voor spanningen tussen dat land en Myanmar. Volgens Bangladesh heeft Myanmar haar luchtruim geschonden. En Myanmar zou mijnen gelegd hebben aan de grens om een eventuele terugkeer van de vluchtelingen te bemoeilijken.

Bangladesh heeft de VN opgeroepen om druk te zetten op het regime van Myanmar, dat geleid wordt door Aung San Suu Kyi, de gewezen winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, om het conflict aan te pakken en te ontzenuwen.