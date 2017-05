Banden met Turkije zullen 'onklopbaar' zijn in strijd tegen terreur

De Verenigde Staten en Turkije "gaan de gedeelde dreiging" van terrorisme samen het hoofd moeten bieden. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump dinsdag na de ontmoeting met zijn Turkse ambtgenoot Recep Tayyip Erdogan. "Vandaag krijgen we te maken met een nieuwe vijand in de strijd tegen het terrorisme, en opnieuw gaan we die dreiging samen aanpakken. Het Turkse volk heeft de afgelopen jaren, en zelfs recent, vreselijke terreuraanslagen te verwerken gekregen." De Amerikaans-Turkse banden "zullen onklopbaar" zijn tegen IS in Syrië en Irak, twee buurlanden van Turkije.

Na afloop van het onderhoud kwam Trump ook kort terug op de controverse die ontstaan is over zijn ontmoeting vorige week met de Russische Buitenlandminister Sergej Lavrov. De Amerikaanse president sprong daar nogal onzorgvuldig om met confidentiële info die de Amerikanen van een bondgenoot kreeg. Toch was dat gesprek, volgens Trump, "bijzonder, bijzonder succesvol", al ging hij niet in op vragen of hij nu al dan niet geclassificeerde informatie had gedeeld.

Het gesprek met Lavrov ging over samenwerking in de strijd tegen terreur: "we gaan de komende jaren enorm veel succes hebben", klonk het. Over de ontmoeting met Erdogan zei Trump dat Washington de Turkse regering steunt in de strijd tegen terreurorganisaties als IS en de PKK. Hij beloofde te garanderen dat deze groepen nergens een veilig onderkomen vinden. Trumps onderhoud met Erdogan werd overschaduwd door de beslissing van de VS om Syrische Koerden te bewapenen, wat Washington op hevige kritiek uit Ankara kwam te staan.