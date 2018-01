Balkan blijft open wonde: Europa doet er niets aan de corruptie en het machtsmisbruik

Navigerend door de Balkanvalleien blijft het verleidelijk om te berichten over het landschap: de ravijnen die als rijzige poorten toegang geven tot azuren meren, de verrassende vergezichten en weelderige boomgaarden. Ik houd halt in Visegrad met zijn gracieuze stenen brug, in de zestiende eeuw opgetrokken door de Turkse Ottomanen. Wat verder bezoek ik het klooster van Mileseva en staar er een half uur lang in volstrekte stilte naar een achthonderd jaar oude fresco van een witte engel.

...