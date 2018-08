Ayatollah Khamenei: 'Oorlog noch onderhandelingen met Verenigde Staten'

'Amerikaanse verantwoordelijken praten al een tijdje op een cynische manier over ons. Naast de sancties, spreken ze over oorlog en onderhandelingen', schreef hij op zijn Engelstalige Twitterpagina. 'Laat me toe over dit onderwerp enkele woorden aan het volk te richten: ER ZAL GEEN OORLOG ZIJN, NOCH ONDERHANDELINGEN MET DE VERENIGDE STATEN.'

De Amerikaanse president Donald Trump zette onlangs de deur open voor nieuwe onderhandelingen met Iran, nadat de VS in mei uit het nucleair akkoord met Iran stapten. Ook hebben de VS opnieuw sancties ingevoerd tegen Iran. Iran heeft het voorstel van Trump om weer rond de tafel te gaan zitten verworpen, aangezien de VS niet meer betrouwbaar zijn nadat ze hun engagementen die binnen het nucleair akkoord vielen, niet hebben nageleefd.

Na een negatief antwoord van minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif en president Hassan Rohani, is er nu dus ook een 'neen' van de opperste leider. Iran ondertekende in 2015, na jaren van onderhandelingen, een akkoord met de VS, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Rusland, Duitsland, China en de Europese Unie. Iran moest volgens dat akkoord garanderen zijn nucleair programma enkel voor vreedzame doeleinden te gebruiken, in ruil voor een opheffing van de internationale sancties tegen Teheran.