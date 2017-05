Auto rijdt in op voetgangers op Times Square

Op Times Square, in het centrum van Manhattan (New York), is een wagen om vijf voor twaalf lokale tijd aan een hoge snelheid ingereden op voetgangers. Dat melden lokale media. Er is zeker 1 dode gevallen zijn, en er is voorlopig sprake van 22 gewonden, waarvan er vier erg aan toe zijn, zo meldt burgemeester Bill de Blasio in een personferentie. De auto zou tegen het verkeer zijn ingereden, melden verschillende media.

Over de oorzaak van het incident bestaat nog geen sluitende duidelijkheid, maar het zou gaan om een ongeval, zo melden de autoriteiten. De wagen zou op het kruispunt van 7th Avenue and 42th Street, aan de rand van het bekende New Yorkse plein, het voetpad zijn opgereden. Hij kwam met zijn Honda tot stilstand tegen een metalen paal, zegt Sean Spicer, woordvoerder van Amerikaans President Donald Trump.

De bestuurder, heeft het gebeuren alleszins overleefd, en werd door de politie aangehouden. De dader, een 26 jarige afkomstig uit de Bronx genaamd Richard Rojas, is bekend bij de autoriteiten. Hij werd reeds tweemaal gearesteerd voor rijden onder invloed. De politie van New York en de FBI hebben een onderzoek geopend, de man wordt momenteel ondervraagd en onderworpen aan een alcoholtest.

De ordediensten hebben Times Square ondertussen helemaal afgesloten.