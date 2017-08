Australische vicepremier 'geschokt' door nieuws dat hij Nieuw-Zeelander is

In Australië is commotie ontstaan omdat vicepremier en minister voor Landbouw en Hulpbronnen Barnaby Joyce naast de Australische de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft, terwijl mensen met een dubbele nationaliteit zich niet verkiesbaar mogen stellen. Dat melden de Australische media. Als Joyce moet opstappen, verliest premier Malcolm Turnbull zijn meerderheid in het parlement.

De Nieuw-Zeelandse autoriteiten hebben maandag bevestigd dat Joyce wel degelijk ook de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft. Hij is in Australië geboren, maar zijn vader was een Nieuw-Zeelander. Kinderen van wie een ouder de Nieuw-Zeelandse nationaliteit heeft, kregen tussen 1949 en 1978 automatisch ook de nationaliteit van die ouder. Joyce verklaarde eerder al dat hij mogelijk de dubbele nationaliteit had, al liet hij ook weten 'geschokt' te zijn door het nieuws. Hij stelde ook met de kwestie naar het Hooggerechtshof te stappen.

In Australië is het voor burgers met een dubbele nationaliteit verboden om zich kandidaat te stellen voor een publiek ambt. Die regel was weinig bekend, tot in juli de co-voorzitter van de groene partij ontslag nam omdat hij een dubbele nationaliteit heeft. Daarop namen verschillende andere politici ontslag, onder wie de in Canada geboren groene senator Larissa Waters en minister van Hulpbronnen en Noord-Australië Matthew Canavan, die ook de Italiaanse nationaliteit heeft. Die laatste zal wel nog in de parlement zetelen tot het Hooggerechtshof zich over zijn zaak heeft uitgesproken, maar niet deelnemen aan stemmingen.

Joyce nam de bevoegdheden van Canavan over na diens ontslag als minister. De Labor-partij en de groenen hebben ondertussen het ontslag geëist van Joyce. Premier Turnbull zegt wettelijk advies te hebben ingewonnen bij de gerechtelijke autoriteiten, en verklaart er vertrouwen in te hebben dat Joyce niet zal moeten opstappen. De Coalition van Turnbull, waarvan de National Party van Joyce deel uitmaakt, heeft een meerderheid van slechts één zitje in het parlement.