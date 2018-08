Australische premier Malcolm Turnbull overleeft regeringscrisis

Turnbull behaalde 48 stemmen, zijn tegenstander, binnenlandminister Peter Dutton, kreeg 35 parlementsleden achter zich. Kind van de rekening van het politieke getouwtrek is een ambitieus klimaatplan dat klaarlag.

Al dagenlang werd gespeculeerd over een mogelijke wissel van premier. Turnbull was steun verloren binnen zijn partij, ook al had hij maandag een ambitieus klimaatplan afgevoerd dat de uitstoot van broeikasgassen in Australië met 26 procent zou reduceren. De Australische premier wilde namelijk de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs wettelijk laten verankeren, opdat de uitstootvermindering wettelijk afdwingbaar werd.

Maar Turnbulls regering heeft in het parlement maar een enorm krappe meerderheid van een zetel. Hij kon op te weinig partijdiscipline rekenen om het ambitieuze klimaatsvoorstel ook gestemd te krijgen. Sommigen in zijn partij menen ofwel dat de uitstoot van Australië verwaarloosbaar is in vergelijking met de globale economische grootmachten. Anderen zijn op hun beurt van mening dat de klimaatopwarming zelfs niet toe te schrijven is aan het menselijk handelen.Partijleden van Turnbull menen dat het plan banen zou kunnen kosten.

Dat betekent dat de Australische minister van Milieu nu zelf kan bepalen hoe veel de uitstoot van broeikasgassen moet worden teruggedraaid. Daarbij moet die echter wel rekening houden met de elektriciteitsprijs. Die is de afgelopen jaren drastisch omhoog gegaan, volgens sommigen omdat de groene energie een pak te duur is. Bij sommigen klinkt daarom zelfs de roep om terug te keren naar de ontginning en verbranding van steen- en bruinkool.

De patstelling in de regering over het klimaatplan doet Turnbulls liberale partij geen deugd. Minder dan een jaar voor de volgende verkiezingen zijn de peilingen slecht, en liberale parlementsleden vrezen voor hun zetel. Dutton werd daarom genoemd als mogelijke opvolger. Hij staat voor de harde lijn in de Australische immigratiepolitiek en behoort net als vertrouweling en ex-premier Tony Abbott tot de conservatieve vleugel van de partij. Abbott ondertekende overigens het klimaatakkoord van Parijs, maar stemde nu tegen de wettelijke verankering van de uitstootverlaging.

De vertrouwensstemming leverde een duidelijke uitkomst op, waarna Dutton onmiddelijk ontslag nam. Maar dat betekent niet dat Turnbull nu uit de gevarenzone is, klinkt het bij waarnemers. Tv-zender ABC berichtte dinsdag dat de premier 'dodelijk gewond' is. De aanstoker van de interne revolte in de partij is ex-premier Abbott, die Turnbull drie jaar geleden zelf van de macht had verdreven. In de peilingen ligt de huidige regeringscoalitie van de Liberal Party en de rechtse National Party duidelijk achter op Labor.