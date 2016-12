Australische politie 'voorkomt serie kerstaanslagen' - vijf aanhoudingen

Zowat 400 zwaargewapende politieagenten voerden donderdagavond en vrijdagochtend operaties uit in verschillende woningen in het noorden van Melbourne, nadat een onderzoek in de afgelopen twee weken leidde naar een "terroristisch complot".

De opgepakte personen planden aanslagen tegen bekende plaatsen in de miljoenenstad, zoals het station in Flinders Street, Federation Square, dat zeer populair is bij toeristen, en de St Paul's Cathedral, aldus politiechef van de staat Victoria Graham Ashton. "We menen dat ze tegelijk verschillende aanslagen wilden plegen, waarschijnlijk op kerstdag. Er zou onder meer een explosie plaatsvinden, er zouden explosieven gebruikt worden, we hebben bewijzen die die hypothese ondersteunen." Daarnaast zouden ze mogelijk andere wapens hebben willen gebruiken, zoals messen en een vuurwapen. Volgens Ashton zou bij de aanslag een "substantieel aantal mensen" zijn gedood of gewond zijn geraakt.

Zelfradicalisering

Twee van de zeven verdachten zijn ondertussen weer vrijgelaten. Van de vijf verdachten die nog opgesloten zijn, hebben er vier Libanese roots maar ze werden geboren in Australië. De vijfde is een Australische burger geboren in Egypte. Het zijn allemaal twintigers.

De politie gaat ervan uit dat ze op zichzelf geradicaliseerd zijn, maar wel geïnspireerd werden door terreurgroep Islamitische Staat en de propaganda van IS. Volgens de politiechef werden ze al een tijdje gevolgd, maar werd de dreiging de voorbije twee weken acuut.

De premier van Victoria Daniel Andrews liet al weten dat er extra politie in de straten van de hoofdstad van de staat aanwezig zal zijn tijdens de kerstperiode. "Wat gepland werd, was geen daad die door geloof of godsdienstige regels werd geïnspireerd, maar wel een daad uit kwade wil, een criminele daad", zei hij.

'Ze zullen niet slagen'

De Australische eerste minister Malcolm Turnbull noemde het plan volgens tv-zender ABC "een van de belangrijkste terroristische complotten die in de laatste jaren werden verijdeld". "Dit nieuws is belangrijk voor alle Australiërs. We komen samen in openbare locaties voor Kerstmis, Oudejaarsavond. Het is een tijd van vreugde en plezier. Deze terroristen wilden dat verstoren, maar hun plannen werden gedwarsboomd".

"Ze (islamistische terroristen) willen ons ook bang maken, ons ertoe brengen onze Australische levenswijze op te geven. Ze willen ons verdelen, ons tegen elkaar opzetten, maar we zullen hen daar niet in doen slagen", besluit de premier.

(Belga/RR)