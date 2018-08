Australië wil visum Chelsea Manning weigeren, Nieuw-Zeeland laat lezingen wel toe

De Nieuw-Zeelandse immigratiedienst bevestigde vrijdag dat er een bijzondere instructie geldt voor Manning, zodat het haar vrij staat om zich kandidaat te stellen voor een werkvisum in Nieuw-Zeeland. Volgende week staan er twee lezingen van haar op het programma.

Manning is een gewezen inlichtingenanalist van het leger tijdens de oorlog in Irak. Ze lekte duizenden geheime militaire en diplomatieke documenten in 2010 via Wikileaks. Ze werd daarvoor veroordeeld en bracht 7 jaar door in een militaire gevangenis. VS-president Barack Obama verlichtte haar straf van 35 jaar cel in 2017, vlak voor hij zou aftreden. Maar omdat haar geen gratie werd verleend, geldt haar veroordeling nog steeds.

De Nieuw-Zeelandse immigratiedienst oordeelde dat ze geen nieuwe feiten heeft gepleegd sinds haar vrijlating. De kans dat dat opnieuw zou gebeuren in Nieuw-Zeeland wordt daarom klein geacht.

De organisator van haar tour, Think Inc, zei donderdag dat het een bericht kreeg van het Australische ministerie van Buitenlandse Zaken waarin stond dat het haar een visum voor Australië wil weigeren.

'We zijn zeer ontgoocheld dat het ministerie van Buitenlandse Zaken kiest voor deze aanpak en we zullen ons ten zeerste inzetten opdat ze Australië binnen kan', zei directeur Suzi Jamil van Think Inc.

Manning zou zondag moeten spreken in het Sydney Opera House. Het is het begin van vijf lezingen in Australië en Nieuw-Zeeland.