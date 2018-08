'Aung San Suu Kyi had ontslag moeten nemen als reactie op geweld tegen Rohingya'

Hussein is in een interview met de Britse zender BBC World News erg kritisch voor de houding van Aung San Suu Kyi, die in 1991 nog de Nobelprijs voor de Vrede kreeg.

'Ze bevond zich in een positie waarin ze iets kon doen', aldus Hussein. 'Ze had kunnen zeggen: "Kijk, ik ben bereid om he land te leiden, maar niet in deze omstandigheden. Ik zal ontslag nemen en ga opnieuw in huisarrest".'

Niet veroordeeld

Algemeen wordt aangenomen dat Suu Kyi geen controle heeft over de daden van het Myanmarese leger. Maar de politica heeft het brutale geweld van het leger niet veroordeeld, ondanks de grote internationale druk die er werd uitgeoefend.

Ook Hussein is scherp voor de manier waarop de regeringsleider over de crisis communiceerde. 'Het was niet nodig om op te treden als woordvoerder van het Myanmarese leger. Ze had niet moeten zeggen dat er een "ijsberg aan desinformatie" was, of dat dit gefabriceerde verhalen waren.'

Nobelprijs

Intussen maakte het Noorse Nobelprijscomité nogmaals duidelijk dat het niet mogelijk is om haar de Nobelprijs te ontnemen en dat alle prijzen zijn gegeven voor verdiensten uit het verleden.

Aung San Suu Kyi kreeg die prijs in 1991 voor haar vreedzaam verzet tegen het toenmalige regime. Ze werd tijdens het militaire bewind in Myanmar zestien jaar lang onder huisarrest geplaatst.

VN-rapport

Het Myanmarese leger voerde vorig jaar een gewelddadige campagne tegen de Rohingya, een islamitische minderheid in het overwegend boeddhistische land.

Volgens een maandag verschenen VN-rapport hebben de soldaten zich schuldig gemaakt aan moord, massaverkrachting, foltering, geweld, het volledig platbranden van dorpen en het tot slavernij brengen van kinderen. Er zijn ook aanwijzingen voor volkerenmoord, aldus nog het VN-rapport, dat door Myanmar wordt verworpen.