Aubergine redt slachtoffers van Boko Haram

De Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) steunt met het project mensen die op de vlucht zijn voor Boko Haram. Vooral Nigerianen uit het noorden van het land moesten op de vlucht slaan voor het aanhoudende geweld van de terreurbeweging.

Met de hulp van de FAO krijgen ze een 'kickstart' voor een nieuw leven als auberginekweker.

Hygiënische kracht

In Afrika is de aubergine een traditioneel gewas. In Nigeria is de vrucht bekend onder de lokale naam gorongo. De plant doet het hier erg goed en de opbrengst van een oogst, zelfs op een klein stukje land, is hoog.

De boeren die werken op de velden die er zijn gekomen met de steun van de FAO voorzien zo in hun eigen voedselbehoeften en kunnen vaak meer oogsten dan ze zelf nodig hebben. Die extra's kunnen ze verkopen op de markt en de winst kunnen ze investeren in hun gezondheid of in onderwijs voor hun kinderen.

De gorongo is niet enkel een belangrijk voedingsproduct maar ook een vrucht met hygiënische eigenschappen en een belangrijke sociale connotatie.

Rauwe gorongo wordt vaak gekauwd door vrouwen omdat het de tanden schoon houdt. De plant wordt ook gebruikt om keelinfecties te bestrijden. Hiervoor worden de bladeren opgewarmd en gekauwd. Het sap van de wortel van de aubergineplant wordt gekookt als middeltje tegen mijnwormen, die buikpijn, bloedarmoede en huiduitslag kunnen veroorzaken.

De vrucht wordt ten slotte ook gegeten tijdens huwelijks- en naamgevingsceremonies.

Afhankelijkheid van voedselhulp vermijden

Het geweld van Boko Haram tast niet enkel de levenskwaliteit in Nigeria aan, ook de omliggende landen Kameroen, Tsjaad en Niger krijgen te maken met de gevolgen van de terreur op de voedselzekerheid.

Door de aanhoudende problemen hebben 7,1 miljoen mensen in deze vier landen samen dagelijks te maken met voedselschaarste. Ongeveer 2,5 miljoen mensen zijn voor het geweld op de vlucht.

De FAO heeft het voedselproject opgezet in Maiduguri, de hoofdstad van de deelstaat Borno in het noordoosten van Nigeria, vlak bij Tsjaad en Kameroen.

Hier kunnen families die hun land moesten verlaten terecht om aubergines te kweken. Op die manier wil de FAO voorkomen dat ze verglijden in een leven van jarenlange afhankelijkheid van voedselhulp. Voor dit werk krijgt de organisatie fondsen van België, Ierland, Japan, Zweden, Zwitserland en de Europese Commissie.

Gevoel van eigenwaarde herstellen

Begin mei heeft de directeur-generaal van de FAO, José Graziano da Silva, een bezoek gebracht aan een van de auberginekwekerijen waar voornamelijk vrouwen aan het werk zijn. Alle vrouwen die hij ontmoette hadden een aanslag van Boko Haram op hun dorp overleefd. Vandaag staan ze alleen voor de zorg en de inkomsten voor hun families. Dat ze hier kunnen werken en geld verdienen geeft hen opnieuw hoop.

Tijdens het bezoek legde een van de vrouwen aan de directeur-generaal uit dat kauwen op gorongo een manier is voor vrouwen om de tanden schoon en wit te houden. Dat draagt bij aan hun gevoel van eigenwaarde en geeft hen opnieuw zin om een stralende glimlach te tonen.

De Afrikaanse aubergine is afkomstig uit Centraal-Afrika en heeft zich van daaruit verspreid over verschillende landen in West-Afrika. De Afrikaanse aubergine is familie van onze westerse aubergine, de tomaat en de aardappel.

