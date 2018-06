Athene en Skopje bereiken historisch akkoord over de naam van Macedonië

Wij hebben een akkoord, een goed akkoord dat aan alle door Griekenland gestelde voorwaarden beantwoordt', zei Tsipras tegenover de Griekse staatstelevisie. 'Ik ben zeer gelukkig.' Zonder verdere details te geven, voegde hij eraan toe dat het buurland een 'samengestelde naam' met een geografische verwijzing zal voeren. Kernpunt is ook dat Macedonië zijn grondwet wijzigt. Griekse media meldden dat de naam 'Noord Macedonië' zou zijn.

De naamskwestie, waarover Athene en Skopje al jaren bakkeleien, stond ook een toetrede van de vroegere Joegoslavische deelrepubliek tot de Europese Unie en de NAVO in de weg. Als tegenprestatie voor de naamsverandering zal Athene die blokkeringen opheffen, meldde de Griekse staatstelevisie op gezag van regeringskringen.

Griekenland was er niet over te spreken dat Macedonië als voormalige republiek van Joegoslavië bij zijn onafhankelijkheid in 1991 dezelfde naam aannam als een noordelijke Griekse provincie. Er liepen al maanden onderhandelingen onder auspiciën van de Verenigde Naties.