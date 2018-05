AT&T noemt inhuren advocaat Trump 'grote vergissing'

Het was 'een ernstige beoordelingsfout' om Cohen in te schakelen, zegt CEO Randall Stephenson. De band tussen Cohen en AT&T kwam deze week aan het licht nadat advocaat Michael Avenatti het bedrijf had genoemd als een van de partijen die betalingen hadden gedaan aan het bedrijf van Cohen.

Avenatti is de advocaat van Stephanie Clifford, de porno-actrice ook gekend als Stormy Daniels die van Cohen 130.000 dollar kreeg om te zwijgen over betrekkingen die ze zou hebben gehad met Trump.

AT&T zegt dat Cohen een van de vele consultants was die het had aangezocht voor advies over de aanpak van de regering-Trump rond mededingingszaken en belastingen. Het telecombedrijf trachtte in die periode goedkeuring te krijgen voor de overname van Time Warner. Die werd tegengehouden door de overheid. Een uitspraak in die zaak wordt verwacht op 12 juni.