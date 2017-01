Assange wil zich aan VS overgeven als zijn rechten gegarandeerd zijn

Wikileaks-oprichter Julian Assange is bereid zich over te geven aan de Verenigde Staten, op voorwaarde dat zijn rechten gegarandeerd zijn. Dat heeft de website voor klokkenluiders woensdag via Twitter laten weten.

Assange is still happy to come to the US provided all his rights are guarenteed despite White House now saying Manning was not quid-quo-pro. -- WikiLeaks (@wikileaks) 18 januari 2017

De Amerikaanse president Barack Obama verleende dinsdag gratie aan Wikileaks-klokkenluider Chelsea Manning. Assange had vorige week laten weten akkoord te gaan met een uitlevering, mocht Obama Manning vervroegd vrijlaten.

De Australiër hield zich woensdag eerder op de dag op de vlakte. Zijn advocaat zei dat Assange voorlopig in de Ecuadoraanse ambassade in Londen bleef. Nu zegt hij bereid te zijn naar de VS te komen, op voorwaarde dat zijn rechten gegarandeerd zijn.

Verkrachting

Assange verblijft al sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen om een uitlevering aan Zweden te vermijden. In dat land lopen twee aanklachten voor verkrachting, maar de Wikileaks-oprichter ontkent de feiten.

De Australiër vreest dat Stockholm hem aan de VS zal uitleveren, waar hij zich zal moeten verantwoorden voor de publicatie van honderdduizenden militaire en diplomatieke documenten, hem bezorgd door Manning.

Na de genade door Obama valt de gevangenisstraf van de transgender terug van 35 tot 7 jaar. Manning mag medio mei de gevangenis verlaten.