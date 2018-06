Asielbureaus in Noord-Afrika: EU onderzoekt mogelijkheid, maar geschiedenis is duidelijk

Op de Europese top die donderdag en vrijdag plaatsvindt, zijn de Europese regeringsleiders en staatshoofden tot een akkoord gekomen over migratie. De Europese lidstaten geraakten het eens over een opschorting van de Dublinregels, gesloten centra in de Europese Unie, een versterking van de buitengrenzen én een grondig onderzoek om asielcentra buiten de Europee Unie op te richten.

