Asiel voor putschist zorgt voor spanning tussen Griekenland en Turkije

Een militair die deelnam aan de mislukte Turkse staatsgreep in de zomer van 2016 krijgt in Griekenland asiel en werd vrijgelaten. Dat raakte gisteren bekend, en zorgt meteen voor diplomatieke hoogspanning. De militair maakte deel uit van een groep van acht die per helikopter naar Griekenland waren gevlucht en politiek asiel vroegen. De autoriteiten motiveerden dat de officier wellicht geen fair proces te wachten staat indien hij zou worden uitgewezen naar Turkije. De asielaanvragen van de zeven andere militairen lopen nog.

De Turkse regering had zoals verwacht scherp gereageerd op die beslissing. Het bewijst eens te meer dat Griekenland 'een land is dat putschisten beschermt en met open armen ontvangt', liet het ministerie van Buitenlandse Zaken weten. De tekst was volgens Ankara politiek gemotiveerd en zou gevolgen hebben voor de bilaterale contacten en regionale samenwerking.

Zondag maakte het bureau van de Griekse premier Alexis Tsipras bekend dat zijn regering het asiel voor de copiloot weer wil intrekken. Bij de bevoegde instanties werd al een aanvraag ingediend. De regering blijft bij haar eerdere houding, luidde het: Tsipras heeft meer dan eens verkondigd dat deelnemers aan de mislukte staatsgreep niet welkom zijn.

De asielkwestie van de acht militairen veroorzaakt al langer spanningen tussen Athene en Ankara. Turkije heeft al meermaals hun uitlevering gevraagd. Het hoogste Griekse gerechtshof heeft dat verzoek in mei verworpen omwille van de mensenrechtensituatie in het buurland.