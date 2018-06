'As' van Duitse, Oostenrijkse en Italiaanse ministers in strijd tegen illegale migratie

Zoals bekend zijn de Europese lidstaten hopeloos verdeeld over de netelige kwestie.

'Ik ben blij over de goede samenwerking die we willen smeden tussen Rome, Wenen en Berijn' op dat vlak, zei Kurz tijdens een persconferentie in Berlijn. 'Naar onze mening moet er een as van bereidwilligen komen in de strijd tegen de illegale migratie.' Kurz krijgt alvast de volledige steun van de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) om de buitengrenzen van de EU beter te beschermen.

Als dat lukt, zou de bescherming van de binnengrenzen overbodig kunnen worden, zei Seehofer in de marge van een ontmoeting met Kurz. Oostenrijk wordt op 1 juli voorzitter van de Europese Unie. Wenen schuift de versterking van de EU-buitengrenzen als prioriteit naar voren. Seehofer wilde niks zeggen over de interne strijd tussen de christendemocratische zusterpartijen CDU en CSU over het terugsturen van vluchtelingen aan de Duitse grens.

Hij mikt wel op een akkoord nog deze week met de CDU van kanselier Angela Merkel.

'Zonder Franse excuses geen ontmoeting tussen Conte en Macron'

'Zonder officiële excuses' van Frankrijk is het beter dat de ontmoeting van aanstaande vrijdag tussen de Franse president Emmanuel Macron en de Italiaanse premier Giuseppe Conte afgeblazen wordt. Dat heeft de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini, tevens leider van de rechtspopulistische Lega, woensdag tegenover journalisten gezegd. Parijs blijft intussen 'toegewijd aan de dialoog en de samenwerking' met Italië.

Uitspraken van de Franse regeringswoordvoerder hadden dinsdag voor zure oprispingen in Italië gezorgd. Die had het over 'een mate van cynisme en gebrek aan verantwoordelijkheid' van de Italiaanse regering, omdat die het ngo-schip Aquarius met honderden uitgeputte vluchtelingen aan boord geen toegang wilde verlenen tot één van zijn havens. De Italiaanse regering repliceerde en stelde dat Italië 'geen hypocriete lessen te krijgen had van landen die verkozen hebben hun hoofd te keren' als het op migratie aankomt.

Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft intussen laten weten dat Parijs 'toegewijd' blijft 'aan de dialoog en de samenwerking' met Italië in het beheren van de Europese vluchtelingencrisis. 'We zijn ons perfect bewust van het gewicht dat de migratiedruk op Italië legt en de inspanningen die het land levert', aldus een woordvoerder in een mededeling. 'Geen enkele uitspraak van Franse autoriteiten heeft dat in twijfel getrokken.' De Aquarius is na twee dagen van blokkade nu onderweg naar Spanje, begeleid door twee schepen van de Italiaanse marine en kustwacht. Daar moet het schip in principe zaterdag aankomen