Artsen Zonder Grenzen ziet 'ongewoon zware schotwonden' in Gaza

Dat is meer dan in het volledige jaar 2014, toen Israël een militair offensief lanceerde in de Gazastrook, zegt Artsen Zonder Grenzen (AZG).

Vuist groot

De chirurgen van AZG melden dat ze patiënten zien met afschuwelijke schotwonden, die ongewoon ernstig zijn en zeer complex om te behandelen.

'De meeste patiënten - voornamelijk jonge mannen, maar ook vrouwen en kinderen - hebben ongewoon zware verwondingen aan de onderste ledematen,' luidt het in een persbericht. 'Bij de patiënten zijn ongewone hoeveelheden bot en zacht weefsel vernietigd. Het gat waarlangs de kogel het lichaam verlaat, kan een vuist groot zijn.'

Amputaties

'De helft van de meer dan 500 patiënten heeft schotwonden waar de kogel letterlijk weefsel heeft vernietigd, na het bot verpulverd te hebben,' zegt AZG-coördinator in Palestina Marie-Elisabeth Ingres.

'Deze patiënten moeten zeer complexe chirurgie ondergaan en de meeste zullen voor het leven gehandicapt zijn. Sommige patiënten zullen amputaties moeten ondergaan als ze niet tijdig de toelating krijgen om gespecialiseerde zorg te krijgen buiten de Gazastrook.'

AZG zegt dat het zijn capaciteit heeft uitgebreid om de toestroom aan gewonden aan te kunnen. Een team van chirurgen en anesthesisten van AZG werkt samen met Palestijnse medische teams in de openbare ziekenhuizen Al-Shifa en Al-Aqsa.

Nieuw geweld

Intussen is bij nieuwe onrust nabij de grens tussen Gaza en Israël volgens de Palestijnse regering een Palestijn omgekomen en zijn twee anderen gewond geraakt. 'Door geschut van het Israëlische leger raakten drie Palestijnen gewond. Eén van hen, een gehandicapte, overleed aan zijn verwondingen.'

Een woordvoerster van het Israëlische leger zei niets van het voorval te weten.

Protest

Bij massaal protest aan de grens zijn sinds maart 36 Palestijnen gedood en zijn er honderden gewond geraakt nadat Israëlische soldaten het vuur hadden geopend. Het gaat om de ergste uitbraak van geweld sinds de Gaza-oorlog van 2014.

De protesten begonnen op 30 maart, de Dag van het Land, en sindsdien is er elke vrijdag is een Mars voor de Terugkeer in Gaza om het recht op terugkeer van Palestijnse vluchtelingen uit de bezette gebieden en de diaspora op te eisen.

De campagne gaat door tot Nakba-dag ('De ramp') op 15 mei, de dag na de 70ste verjaardag van de oprichting van de staat Israël en de verjaardag van het begin van de Palestijnse exodus in 1948. Toen werden honderdduizenden Palestijnse vluchtelingen verbannen of moesten ze hun huizen ontvluchten.

Rond die tijd verhuizen de Verenigde Staten ook nog eens hun ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem.