Artsen zonder Grenzen haalt uit naar EU-landen die 'humanitaire hulp blokkeren'

De ngo roept de Europese ministers van Binnenlandse Zaken, die vandaag vergaderen over het migratiebeleid, op om de plannen drastisch te herzien.

Volgens Artsen zonder Grenzen zijn de afgelopen maand meer dan zeshonderd mensen verdronken of vermoedelijk verdronken in de Middellandse Zee. Een 'enorm hoog aantal', klinkt het. 'Dat is de helft van het totaal aantal mensen dat dit jaar is verdronken.'

Delen In plaats van het opzettelijk belemmeren van hulp, zouden Europese overheden er goed aan doen om proactief opsporings- en reddingsacties op te zetten voor mensen in nood. Artsen Zonder Grenzen

De ngo wijst het Europees migratiebeleid met de vinger. Onder meer Italië besliste onder de nieuwe populistische regering van premier Giuseppe Conte om ngo-schepen met geredde asielzoekers te weren uit de havens. 'De beslissing van EU-landen om reddingsschepen van hulporganisaties te weren in de Middellandse Zee heeft desastreuze gevolgen', zegt het hoofd van het noodhulpteam bij AZG, Karline Kleijer. 'Er wordt een keiharde keuze gemaakt om mannen, vrouwen en kinderen te laten verdrinken. Dat is schandalig en onaanvaardbaar.'

Vandaag vergaderen de bevoegde Europese ministers in het Oostenrijkse Innsbruck over het Europese migratiebeleid. Voor ons land is dat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). AZG roept de ministers op om de plannen 'drastisch' te herzien. 'In plaats van het opzettelijk belemmeren van hulp, zouden Europese overheden er goed aan doen om proactief opsporings- en reddingsacties op te zetten voor mensen in nood.'

Artsen zonder Grenzen vaart zelf met reddingsschepen op de Middellandse Zee. Onder meer de Aquarius, het schip met 629 migranten aan boord dat door zowel Italië als Malta geweigerd werd en na een dagenlange zwerftocht in Spanje kon aanmeren, wordt door AZG beheerd, in samenwerking met SOS Méditerrannée. De Aquarius ligt momenteel in de haven van Marseille voor onderhoud en bevoorrading en keert eind juli terug naar het reddingsgebied.