Artsen Zonder Grenzen en Sea Eye zetten reddingsoperaties op Middellandse Zee stop

Daarbij verwijst de Duitse ngo naar de "onbepaalde en eenzijdige uitbreiding van de territoriale wateren die de Libische regering aankondigde - samen met een expliciete bedreiging naar de private ngo's toe". Onder die omstandigheden is een reddingsoperatie niet langer mogelijk, waarbij de organisatie verwijst naar de veiligheid van de medewerkers.

Ook Artsen zonder Grenzen wil voorlopig geen zoek- en reddingsoperaties meer uitvoeren. Het 'Maritime Rescue and Coordination Centre' in Rome (MRCC) waarschuwde de hulporganisatie voor veiligheidsrisico's in verband met de bedreigingen van de Libische kustwacht, die tegen schepen van humanitaire organisaties in internationale wateren voor de Libische kust zijn gericht.

Artsen Zonder Grenzen doelde daarmee op berichten dat de Libische autoriteiten een eigen "search and rescue zone" willen vastleggen, die de toegang voor ngo's tot de internationale wateren moet beperken. Artsen Zonder Grenzen vreest dat hierdoor meer vluchtelingen en migranten het leven zullen laten op de Middellandse Zee.

Voort Artsen zonder Grenzen vormde de onlangs goedgekeurde operatie van de Italiaanse marine ter ondersteuning van de Libische kustwacht een bijkomend "zorgwekkend element in een steeds vijandiger wordende omgeving voor levensreddende operaties".

Artsen zonder Grenzen beticht de Europese landen ervan om samen met de Libische autoriteiten migranten te beletten op zoek te gaan naar veiligere oorden.