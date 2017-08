Arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Thaise ex-premier

Het Thaise hooggerechtshof heeft een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de voormalige eerste minister Yingluck Shinawatra. Ze werd vrijdag verwacht in de rechtbank om het arrest te horen in een zaak rond vermoedelijk wanbeleid in verband met een hulpprogramma voor rijsttelers, maar is niet komen opdagen.