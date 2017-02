Arrestatiebevel tegen een van belangrijkste critici van Filipijnse president

Leila De Lima zou als minister van Justitie onder president Benigno Aquino grote sommen geld ontvangen hebben van drugsbendes, om een oogje dicht te knijpen voor illegale drugshandel in gevangenissen.

Vorige week werd een klacht ingediend tegen De Lima bij de rechtbank van Muntinlupa, een voorstadje van de hoofdstad Manila. De klacht was gebaseerd op verschillende getuigenissen van gevangenen, die beweerden dat ze de voormalige minister van Justitie "miljoenen pesos" hadden betaald om niet in te grijpen in de drugshandel in gevangenissen in het land.

Volgens de advocaat van De Lima, Alex Padilla, is de aanklacht "nergens op gebaseerd". "Wij zijn erg teleurgesteld", klonk het.

Leila De Lima, een advocate en mensenrechtenactiviste, was tussen 2010 en 2015 minister van Justitie in het kabinet van president Benigno Aquino. Na de verkiezingen van vorig jaar werd ze verkozen tot senator voor de Liberal Party. Daar staat ze bekend als een van de scherpste criticasters van huidig president Rodrigo Duterte, die regelmatig onder vuur komt te liggen, onder meer voor zijn buitengewoon harde aanpak van criminelen.