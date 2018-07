Armenië na de fluwelen revolutie: 'Het is alsof niemand kan ophouden met glimlachen'

'Hoe ging die mop ook alweer?' Sakkerend blaast Hovhannes Azojan een cumulonimbus aan sigarettenrook voor zich uit. De kort afgesneden dertiger, met een pikzwarte baard en lange haren die in verschillende dotten zijn samengeknoopt, kan een grijns niet onderdrukken. 'Er waren zoveel moppen die we over onze voormalige president vertelden. Over hoe hij de verkiezingen altijd vervalste. Over hoe hij en zijn familie het hele land leegroofden. Die moppen waren onze vorm van verzet. Het was een manier om te tonen dat we niet bang waren. Maar nu hij weg is, kan ik er mij geen enkele meer herinneren.'

...