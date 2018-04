Armeense eerste minister neemt ontslag na protest

'Ik verlaat de functie van leider van het land', zo wordt Sarkissian geciteerd door de Armeense staatsmedia. Hij benadrukt dat hij daarmee gehoor geeft aan de eis van de mensen die op straat waren gekomen. Er wordt in Armenië al elf dagen op rij betoogd tegen zijn benoeming tot eerste minister.

'Pasjinjan had gelijk. Ik heb me vergist', luidt het nog in de verklaring van Sarkissian. Oppositieleider Nikol Pasjinjan, die ook de aanvoerder is van het protest, werd eerder op de dag al vrijgelaten na één dag gevangenschap.

Sarkissian was tien jaar lang president van Armenië, maar eerder dit jaar moest hij die functie opgeven, omdat hij niet meer mocht worden herkozen. Sinds vorige week dinsdag is hij wel weer premier van het land.

Sinds een grondwetsherziening in 2015 is het presidentschap in Armenië voornamelijk protocollair. De echte uitvoerende macht ligt in handen van de premier. Volgens de oppositie had die grondwetswijziging enkel tot doel om de werkelijke macht in de handen van Sarkissian te houden.