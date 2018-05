Arabische prinsen boden Trump-campagne hulp bij verkiezingen

The New York Times schrijft zaterdag over de onmoeting, die volgens bronnen op 3 augustus 2016 plaatsvond in Trump Tower in New York. Speciaal aanklager Robert Mueller, die onderzoek doet naar de Russische invloed op de presidentsverkiezingen van 2016, is volgens de krant op de hoogte van de bijeenkomst.

In Trump Tower zou George Nader als afgezant van de Arabische prinsen hebben opgetreden. De naam van Nader verscheen eerder al in berichtgeving over het Mueller-onderzoek. De speciaal aanklager onderzoekt of hij de Emiraten hielp om financiële steun aan de Trump-campagne te leveren.

De Arabische prinsen wilden de Trump-campagne mogelijk steunen omdat zij felle tegenstanders waren van het nucleaire akkoord met Iran. Trump zei tijdens de campagne dat hij deze deal wilde schrappen; deze maand trok hij de Verenigde Staten daadwerkelijk terug uit de overeenkomst.

Manipulatie sociale media

Tijdens de bijeenkomst met Donald Trump Jr. zou ook een Israëlische specialist in sociale media aanwezig zijn geweest. Joel Zamel bood volgens The New York Times aan om op grote schaal nep-accounts in te zetten, om de verkiezingscampagne in het voordeel van Trump te manipuleren. Het is niet duidelijk of de Trump-campagne op dat aanbod is ingegaan. Binnen Psy-Group, het bedrijf van Zamel, zouden zorgen zijn geweest over de wettelijkheid van dit plan. Volgens een bron van de Times heeft Mueller bij één bedrijf van Zamel computers in beslag genomen.

Nader levert zijn medewerking aan het onderzoek van de speciaal aanklager. In de afgelopen weken zou Mueller verschillende getuigen hebben gehoord over mogelijke buitenlandse beïnvloeding.

De bijeenkomst in Trump Tower werd gefaciliteerd door Erik Prince, de voormalige directeur van het beruchte beveiligingsbedrijf Blackwater, dat betrokken was bij verschillende incidenten tijdens de Irak-oorlog. Dat is opvallend, want Prince verklaarde eerder in het Congres dat hij geen formeel contact had met de Trump-campagne. Betsy DeVos, de Amerikaanse minister van Onderwijs, is de zus van Prince.

Deze week is het een jaar geleden dat het onderzoek van Mueller van start ging. Hoewel president Trump en zijn adviseurs het onderzoek regelmatig bestempelen als een 'heksenjacht', lijkt er voorlopig nog geen einde aan te komen. Mueller wil de president zelf ondervragen, maar het is nog onduidelijk of zijn advocaten daarmee zullen instemmen.